Международный конгресс астронавтики внесет вклад в развитие космической промышленности в Азербайджане

Международный конгресс астронавтики, который пройдет в Баку в следующем году, внесет важный вклад в развитие космической промышленности в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня председатель правления Космического агентства (Азеркосмос) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов на встрече с представителями научных и образовательных учреждений Азербайджана.

Он отметил, что конгресс предоставит Азербайджану, а также всему региону возможность выступить в качестве ведущей силы в создании и развитии космической экосистемы.

"На конгрессе, который пройдет 2-6 октября 2023 года в городе Баку, будут осуществлены такие крупные инициативы, как научный конкурс в космической сфере "Call for paper", "Программа грантов "Космические лидеры", программы для молодежи в этой сфере, студенческий конкурс IAF, "Медаль Фрэнка Дж. Малины в сфере астронавтики и премия Луиджи Г. Наполитано", - сказал Асадов.