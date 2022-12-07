Apple переизобрела караоке

Компания Apple представила новую функцию для своего музыкального сервиса. Называется она Apple Music Sing, и это фактически новый взгляд на караоке.

Сама компания описывает её так:

"Apple Music Sing - это новый способ напевать, читать рэп, джемовать или подпевать миллионам ваших любимых песен. Новые усовершенствованные пошаговые тексты позволяют еще проще следить за музыкой. Полностью регулируемый вокал позволяет вам петь в дуэте с оригинальным исполнителем, петь соло или микшировать".

Apple Music Sing - это действительно караоке с расширенными возможностями. К примеру, уровень громкости оригинальной вокальной дорожки можно настраивать. Таким образом, пользователь может как полностью заглушить её, так и оставить часть, чтобы петь как бы дуэтом с исполнителем. Apple говорит, что функция будет доступна для десятков миллионов песен. Предположительно, речь идёт о композициях с поддержкой Dolby Atmos.

Также сервис предложит анимированные тексты, тексты бэк-вокала и режим "Дуэт", в котором несколько пользователей лучше исполнять выбранные композиции.

Функция Apple Music Sing станет доступна уже в конце текущего месяца.