На Xiaomi 13 стали принимать платные предзаказы до презентации
На сайтах китайских маркетплейсов стали доступны предзаказы на смартфоны линейки Xiaomi 13, сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Несмотря на то, что дизайн, характеристики и стоимость смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro еще не были официально раскрыты, пользователи вносят депозиты в размере 1 тыс. юаней. На некоторых площадках количество предзаказов уже подходит к 400 тыс.
По слухам, Xiaomi 13 Pro получит идентичную фотофлагману Xiaomi 12S Ultra камеру с разрешением 50 Мп. Базовая модель Xiaomi 13 в свою очередь станет компактным флагманом с плоским OLED-дисплеем и прямыми гранями в стиле последних iPhone.
За производительность в обоих моделях будет отвечать флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2.
Дата презентации Xiaomi 13 и других новинок компании пока остается неизвестной.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре