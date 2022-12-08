Турецкая подлодка Piri Reis вышла на испытания

Турецкая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) Piri Reis типа 214 TN вышла на ходовые испытания. Подлодку построили на верфи Gölcük Naval Shipyard. Об этом пишет Defence Turk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Субмарина получила воздухонезависимую энергетическую установку, которая позволяет подлодке плавать без необходимости подниматься на поверхность. Подлодку Piri Reis построили для Военно-морских сил (ВМС) Турции, в 2019 году ее спустили на воду. Всего в Турции планируют построить шесть ДЭПЛ типа 214 TN.

Подлодки типа 214 TN разработали на основе немецких субмарин типа 214, которые являются экспортной версией субмарин типа 212. Эти подлодки получили восемь торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра.