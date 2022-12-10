В США создали ювелирные украшения из камер для iPhone

Американский ювелирный бренд Miansai совместно с художницей Габ Буа представили коллекцию ювелирных украшений, созданных из камер для iPhone. Об этом сообщает портал Hype Beast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одним из самых дорогих предметов коллекции стало 14-каратное золотое кольцо с двойным камерным блоком, напоминающим по внешнему виду iPhone X. Стоит такой аксессуар $3,5 тыс. (более 5950 АЗН.).

Кроме того, камеру от смартфона удалось интегрировать в подвески и серьги-гвоздики. Стоимость этих украшений варьируется от $1750 до $2750.

Также в коллекции представлены золотые аксессуары из SIM-карт, например, браслеты, ожерелья и кольца. Они предлагаются по цене от $195 до $450.