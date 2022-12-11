Белый дом готовит указ о регулировании работы частных космических компаний

Американская администрация готовит указ, который модернизирует нормативные акты в сфере регулирования работы частных космических компаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az.

По информации агентства, документ должен помимо прочего упростить процедуру получения лицензий, которые необходимы для запуска ракет и спутников. Процедуру лицензирования можно будет проходить онлайн на специальном интернет-ресурсе.

Сообщается, что указ может быть подписан в 2023 году.