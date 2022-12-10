Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие на острове Хоккайдо

Министерство обороны Японии намерено разместить гиперзвуковое оружие на северном острове Хоккайдо, а также на юго-западном острове Кюсю. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации телеканала, к 202 году в японской армии будут созданы два новых сухопутных подразделения. Военные должны будут управлять установками для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками.

Сообщается, что в случае закрепления на законодательном уровне права наносить превентивные удары по потенциальном противнику, правительство выделит средства для разработки более десяти видов ракет средней и большой дальности.