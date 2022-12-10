https://news.day.az/hitech/1518314.html Microsoft отказалась назвать сроки приобретения Activision Blizzard
Microsoft отказалась назвать сроки приобретения Activision Blizzard
В компании Microsoft отказались назвать сроки приобретения одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Компания, которая рассчитывала завершить покупку Activision Blizzard Inc. за 69 миллиардов долларов к 30 июня, больше не может комментировать сроки сделки, сказал представитель Microsoft Дэвид Кадд в беседе с агентством.
9 декабря Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) призвала заблокировать заявку компании Microsoft на покупку издателя игр Activision Blizzard.
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