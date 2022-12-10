Маск об уходе Элтона Джона из Twitter

Новый владелец Twitter, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление британского музыканта Элтона Джона об уходе из Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Маск написал, что любит его музыку и надеется, что певец вернется в соцсеть. Он также поинтересовался у Элтона Джона, есть ли какая-то конкретная дезинформация, которая вызывает у него беспокойство.