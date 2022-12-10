https://news.day.az/hitech/1518320.html Маск об уходе Элтона Джона из Twitter
Маск об уходе Элтона Джона из Twitter
Новый владелец Twitter, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление британского музыканта Элтона Джона об уходе из Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Маск написал, что любит его музыку и надеется, что певец вернется в соцсеть. Он также поинтересовался у Элтона Джона, есть ли какая-то конкретная дезинформация, которая вызывает у него беспокойство.
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