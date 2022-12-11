Назван признак тайной добычи криптовалюты на компьютере

Компьютеры пользователей могут тайно добывать криптовалюту для злоумышленников. Об этом "Ленте.ру" рассказал специалист Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов, передает Day.Az.

"Первыми признаками являются "торможение" устройства и постоянно работающий кулер - ноутбук или ПК гудит, как самолет", - заметил он.

Магомедов добавил, что выявить такую программу поможет программа "Диспетчер задач" на Windows или "Мониторинг системы" на MacOS.

"Откройте вкладку активных процессов в "Диспетчере", при этом закройте все программы и просто наблюдайте, не притрагиваясь к компьютеру", - пояснил специалист.

По его словам, если какой-то из активных или же внезапно появившихся процессов продолжает нагружать систему, то речь может идти именно о скрытом майнере.

"Происхождение этого процесса можно проверить с помощью вкладки "Подробности" или через поиск в интернете. Провести дополнительную оценку нагрузки на компьютер также можно с помощью специальных программ", - заключил Магомедов.