Уволенного из Twitter уборщика задумали заменить на робота

Член команды Илона Маска сказал уборщику Хулио Альварадо, которого уволили из главного офиса Twitter в Сан-Франциско, что его заменят роботы. Об этом бывший работник компании рассказал в интервью, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Business Insider.

"Один из старших помощников Маска сказал мне, что моя работа скоро устареет и нас заменят на роботов", - отметил бывший работник соцсети.