https://news.day.az/hitech/1518381.html Уволенного из Twitter уборщика задумали заменить на робота
Уволенного из Twitter уборщика задумали заменить на робота
Член команды Илона Маска сказал уборщику Хулио Альварадо, которого уволили из главного офиса Twitter в Сан-Франциско, что его заменят роботы. Об этом бывший работник компании рассказал в интервью, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Business Insider.
"Один из старших помощников Маска сказал мне, что моя работа скоро устареет и нас заменят на роботов", - отметил бывший работник соцсети.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре