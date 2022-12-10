НАСА изменило место приводнения лунного корабля Orion

НАСА изменило место приводнения космического корабля Orion миссии Artemis 1 в Тихом океане, который теперь 11 декабря спустится на Землю вблизи острова Гуадалупе мексиканского штата Нижняя Калифорния, а не у побережья американского города Сан-Диего. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает SpaceNews.

Издание замечает, что новое место приводнения находится от изначально запланированного на примерно 550 километров южнее. Причиной переноса места спуска космического корабля называются изменившиеся погодные условия вблизи Сан-Диего, в частности, дождь, ветер и морские волны, которые могут помешать извлечению Orion из воды.

По словам руководителя миссии Artemis 1 Майка Сарафина, одним из приоритетов программы является проверка работоспособности систем Orion при его входе в атмосферу Земли на скорости около 40 тысяч километров в час.