Bowers & Wilkins сделал эксклюзивные наушники в стиле McLaren

Новинка приурочена к годовщине сотрудничества двух британских брендов

С 2015 года все новые автомобили McLaren оснащаются акустической системой Bowers & Wilkins и в 2022 году два британских производителя премиальных продуктов решили отметить очередную годовщину совместной работы. В рамках совместного проекта на рынок вышли флагманские беспроводные наушники Bowers & Wilkins Px8 в эксклюзивном исполнении McLaren Edition. Обещано, что из особенностей у аксессуара - не только декор, но и техническая "начинка", передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Полноразмерные накладные беспроводные наушники выполнены в цвете Galvanic Grey, который дополнен акцентами фирменного для автопроизводителя оттенка Papaya Orange. Внутри расположены 40-миллиметровые динамики с карбоновым диффузором, положение которых внутри каждой чашки наушников оптимизировано, чтобы обеспечить постоянное расстояние относительно ушей слушателя из любой точки.

Динамики работают в сочетании с разработанной Bowers & Wilkins системой цифровой обработки сигналов для обеспечения 24-битного качества звука с высоким разрешением от ведущих потоковых сервисов. Предусмотрена поддержка кодека aptXTM от Qualcomm. Система активного шумоподавления использует шесть встроенных микрофонов, по два из которых отвечают за анализ уровня шума, передачу голоса и настройку мощности динамиков.

При необходимости Px8 McLaren Edition можно подключить к источнику звука через 3,5-миллиметровый кабель или разъём USB-C, а для оптимальной настройки наушников предусмотрено фирменное приложение Bowers & Wilkins для смартфонов. С помощью софта можно настраивать режимы шумоподавления и регулировать настройки эквалайзера, а также отслеживать заряд батареи - заявлено 30 часов работы без подзарядки. Стоимость Bowers & Wilkins Px8 McLaren Edition составляет 799 евро.