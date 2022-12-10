Опубликованы снимки, снятые на камеру от Leica в новом флагманском смартфоне

В китайской соцсети Weibo опубликовали ролик о возможностях камеры от Leica в новом флагманском смартфоне Xiaomi 13 Pro. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает MyDrivers.

В коротком видео амбассадор Leica Алан Шаллер делает уличные снимки на Xiaomi 13 Pro. В ролике представлены несколько примеров качественных фотографий, получившихся с помощью новой камеры.

Отмечается, что основной модуль Xiaomi 13 Pro получит дюймовый датчик изображения Sony IMX989 и 75-мм телеобъектив от Leica, который включает группу линз с плавающей фокусировкой.

В результате линзы делятся на две группы, одна из которых может перемещаться. Это позволяет не только делать качественные снимки на дальних расстояниях, но и корректировать фокус съемки, выделяя в том числе отдельных людей на фоне зданий.

По данным инсайдеров, Xiaomi 13 Pro получит 6,73-дюймовый изогнутый экран от Samsung и новый чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm