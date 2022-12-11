Космонавты в феврале установят на МКС средство связи нового поколения

Средство связи, позволяющее передавать большие объемы данных на Землю, в феврале установят на внешнем борту Международной космической станции (МКС) в ходе работ в открытом космосе, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс об этом сообщил командир МКС космонавт Сергей Прокопьев.

"("Прогресс МС-21") доставил оборудование, необходимое для последующих выходов в открытый космос, а также радиотехническое средство передачи информации нового поколения, которое позволит нам еще быстрее передавать большие объемы различных данных", - сказал он в интервью журналу "Русский космос" (официальное издание "Роскосмоса").

Как сообщил космонавт, "планируется, что в феврале мы установим его во время работы за бортом".

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся 17 ноября. Космонавты Прокопьев и Дмитрий Петелин в ходе работ подготовили радиационный теплообменник к переносу с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" европейским манипулятором ERA. Продолжительность выхода составила 6 часов 25 минут.