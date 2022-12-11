Хакеры взломали Samsung Galaxy S22

Не специально, но в рамках мероприятия Pwn2Own по поиску уязвимостей в коммерческих продуктах, хакеры несколько раз взломали Samsung Galaxy S22, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Ежегодное мероприятие Pwn2Own, организованное Zero Day Initiative (ZDI), проходило в Торонто (Канада). По сути, это исследовательская конференция, в рамках которой хакеры могут продемонстрировать свои способности по взлому коммерческих продуктов. Впоследствии все данные передаются производителям для того, чтобы те "латали дыры".

В рамках Pwn2Own хакеры обнаружили различные уязвимости в сетевых накопителях (NAS) HP, NETGEAR, Synology, Sonos, TP-Link, Canon, Lexmark и Western Digital, но быстрее всего им удалось взломать Samsung Galaxy S22.

Команды хакеров STAR Labs и Chim уже в первый день Pwn2Own нашли две дыры в безопасности Galaxy S22, которые позволили получить полный доступ к телефону. Во второй день мероприятия хакеры из группы Pentest Limited еще раз взломали телефон, а на третий день Galaxy S22 взломали в четвертый раз, причем рекордно быстро - всего за 55 секунд.

Важно отметить, что на всех устройствах, предоставленных для взлома в рамках Pwn2Own, устанавливаются все самые последние обновления - это одно из требований конкурса.