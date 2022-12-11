В США спишут штурмовики A-10 и сохранят истребители F-22

Законопроект по оборонному бюджету США на 2023 финансовый год предполагает списание несколько штурмовиков A-10 и позволяет Минобороны страны сохранить истребители пятого поколения F-22. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает издание Breaking Defense.

Отмечается, что списанию подвергнется 21 штурмовик, приписанный к авиабазе Форт-Уэйн в Индиане, которая вместо них получит истребители четвертого поколения F-16 новой модификации.

Кроме того, Палата представителей запретила Пентагону законсервировать 33 устаревающих самолета F-22 Raptor версии Block 20. Ожидается, что ее решение должен поддержать Сенат. Между тем, в Пентагоне уверены, что эти истребители уже небоеспособны и будут в течение ближайших восьми лет обходиться Минобороны слишком дорого (1,8 миллиарда долларов).