Подписку Twitter Blue и продажу галочек верификации перезапустят

Продажа подписки Twitter Blue, в рамках которой владельцы аккаунтов смогут получить синюю галочку верификации, стартует в понедельник, 12 декабря. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщается в публикации представителей Twitter.

Пересмотр опций Twitter Blue и возможность пройти верификацию в популярной соцсети за деньги были анонсированы новым владельцем - Илоном Маском.

"Мы перезапускаем Twitter Blue в понедельник, подпишитесь в веб-версии за 8 долларов в месяц или на iOS за 11 долларов в месяц, чтобы получить доступ к функциям, доступным только для подписчиков, в том числе голубую галочку", - информировали в Twitter.

Кроме галочки у владельцев подписки будет отображаться в 2 раза меньше рекламы.

Подписчики смогут менять описание, имя и фото профиля. Однако в этом случае галочка верификации будет исчезать до перепроверки учетной записи.

До этого введение платной подписки откладывалось из-за необходимости проработать ее.