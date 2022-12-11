Маск подтвердил, что Twitter увеличит количество символов в постах

Миллиардер и американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что Twitter увеличит количество символов в постах с 280 до 4 тысяч. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом он написал в соцсети, отвечая на вопрос пользователей.

"Да", - написал Маск, отвечая на вопрос, правда ли, что Twitter собирается увеличить количество символов с 280 до 4 тысяч.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Twitter удалит 1,5 млрд аккаунтов, которые давно не использовались. Илон Маск объяснил, что чистка от заброшенных аккаунтов нужна для того, чтобы высвободить юзернеймы для новой аудитории.

Издание FoxBusiness назвал это решение ожидаемым, так как Маск готовится к массовому наплыву новых пользователей. Вскоре после покупки Twitter бизнесмен заявил, что через полтора года ежемесячная аудитория соцсети превысит один миллиард юзеров.