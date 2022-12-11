В ФБР раскритиковали новую систему безопасности от Apple

До конца 2022 года Apple выпустит iOS 16.2, в которой будет реализована функция Advanced Data Protection, позволяющая пользователям отправлять файлы в iCloud в зашифрованном виде. Таким образом зашифрованные файлы будут открываться только на устройствах пользователей - злоумышленники и сотрудники Apple, имеющие доступ к чужому iCloud не смогут их воспроизвести.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает издание The Washington Post, в ФБР крайне обеспокоены новшеством Apple. В Бюро считают, что Advanced Data Protection будет препятствовать эффективному противодействию преступникам.

"Это воспрепятствует нашей работе по защите американских людей от преступных действий, начиная от кибератак и жестоких действий в отношении детей и заканчивая незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и терроризмом", - заявили в ФБР.

В ведомстве потребовали, чтобы сотрудникам спецслужб оставили "законный доступ" к устройствам пользователей.

В The Washington Post отметили, что функции безопасности являются для Apple одним из главных маркетинговых инструментов: чем сильнее в этом аспекте к американской корпорации подбираются конкуренты, тем более серьезные новшества представляет Apple.

По данным американских журналистов, в 2022 году Advanced Data Protection заработает только у американских пользователей iPhone. В других странах функция появится позже - в Apple не исключают, что по всему миру Advanced Data Protection не успеет распространиться даже к концу 2023 года.