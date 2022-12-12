Южная Корея вложит $23 млн в разработку контрбатарейного радара

Национальное управление оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи подписало с компанией LIG Nex1 контракт на $23 млн по разработке мобильной радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы к 2026 году. Соответствующая информация опубликована в понедельник на сайте управления, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Проект инициирован для замены устаревающих систем TPQ-36 и TPQ-37, которые стоят на вооружении южнокорейской армии. Перспективную контрбатарейную РЛС к концу 2020-х годов планируют передать в подразделения сухопутных войск и корпуса морской пехоты. Заказчик требует, чтобы новый радар смог обнаруживать вдвое больше артиллерийских снарядов по сравнению с имеющимися комплексами и стал более мобильным. Согласно целевым показателям, время развертывания радара должно сократиться на 66%, а период, необходимый для отхода с позиции, следует уменьшить на 33%.

"Благодаря этому проекту наша армия обзаведется зрением, которое позволит обнаруживать месторасположение артиллерии противника с большей скоростью и точностью", - пояснили в Национальном управлении оборонных закупок. РЛС находит позиции артиллерии по траектории снарядов.