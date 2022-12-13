В России появится спецзона для испытаний роботов и беспилотных грузовиков

Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров заявил, что в 2023 году на базе завода технопарка в городе Бор в Нижегородской области создадут спецзону, где будут проводиться испытания роботов и беспилотных грузовиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, первая такая "беспилотная зона", "скорее всего", появится в технопарке на базе предприятия "Боравтостекло".

"Там предполагается обкатать работу в автономном режиме различных платформ: тех же "Маркеров" на колесном и гусеничном шасси и собственно беспилотных автомобилей", - сказал Дудоров.

Он также указал, что в настоящее время для создания такой спецзоны "Андроидная техника" совместно с НИИМА "Прогресс" разрабатывает комплексированную систему навигации "Консул", в которой будут использоваться не только наземные, но и космические средства навигации.

Как отметил Дудоров, "за счет такого комплексирования будут созданы условия для "бесшовной" навигационно-связной системы", что позволит сформировать в России целый ряд "беспилотных районов". К примеру, последние могут появиться "вдоль трасс М-11, М-2 или каких-то других федеральных дорог, по которым "через некоторое время" можно будет запускать эти беспилотные грузовики, добавил он.