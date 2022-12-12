Создан самовосстанавливающийся робот

Специалисты Северо-Западного университета в Иллинойсе (США) создали робота, способного передвигаться и самовосстанавливаться. Об этом сообщает издание NewScientist, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые научной организации разработали простого мягкого робота, способного самовосстанавливаться после повреждений. Машина получила X-образную форму и длину около 12 сантиметров, робот передвигается с помощью сжатого воздуха, который проталкивается через его тело. В случае получения повреждений робот начинает процесс восстановления.

По словам инженеров, если нанести на конечность робота надрез, то машина диагностирует проблему и начнет "лечить" себя. По сигналу датчиков на поверхности устройства появятся химические реактивы, которые помогут устранить повреждение. После этого подвижный робот продолжит движение.

Специалисты рассказали, что шесть раз делали надрез конечности робота, после каждого случая машина прекращала движение и занималась восстановлением. На устранение каждой неполадки робот тратил около минуты. "Мы действительно пытались как можно больше мучить эту машину", - заметил создатель робота Хедан Бай. По словам ученых, мягкие роботы с подобными функциями можно будет применять в опасных средах.