Microsoft купит акции оператора Лондонской фондовой биржи

Американский IT-гигант Microsoft Corp. приобретет 4% акций оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) в рамках стратегического партнерства в области данных и аналитики, следует из пресс-релиза Microsoft, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Компании заключили новое долгосрочное стратегическое партнерство с целью создания инфраструктуры данных LSEG с использованием облака Microsoft Cloud, а также совместной разработки новых продуктов и услуг в области данных и аналитики.

В рамках данного сотрудничества "Microsoft приобретет приблизительно 4% акций LSEG путем покупки акций у консорциума Blackstone/Thomson Reuters", - говорится в сообщении.

Сотрудничество направлено на проектирование инфраструктуры данных LSEG и создание решений следующего поколения, в частности для повышения производительности и анализа данных.

Участники соглашения ожидают значительный рост выручки LSEG и минимальные расходы компании на облачные хранилища от Microsoft в размере 2,8 миллиарда долларов в течение срока действия партнерства.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.