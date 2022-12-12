Apple помогут уйти из Китая
Китайские партнеры Apple помогут компании уйти из Китая. Об этом сообщает издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как стало известно журналистам SCMP, Foxconn - основной партнер Apple в Китае - инвестировала 500 миллионов долларов в строительство завода в Индии. Вложив деньги, компания намерена помочь Apple перенести производство из Китая в Индию и остаться партнером фирмы Тима Кука. Ранее о переносе части производства iPad в Индию рассказывали источники CNBC.
По словам авторов, это связано с попытками американской корпорации снизить свою зависимость от китайского региона. Ранее Apple пострадала из-за COVID-ограничений и забастовки рабочих на заводе по производству iPhone в Чжэнчжоу, из-за чего Foxconn могла использовать лишь 20 процентов от своих производственных мощностей.
Кроме инвестиций в Индию Foxconn также вложила 300 тысяч долларов в свой завод во Вьетнаме, чтобы расширить там производство. По словам источников, в основном Apple рассчитывает перенести производство гаджетов из Китая в Индию и Вьетнам.
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