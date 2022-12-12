Samsung нашла новых покупателей для складных смартфонов

Samsung заявила, что складные смартфоны бренда стали востребованы у корпоративных пользователей. Об этом сообщает издание FoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В компании отметили, что нашли новых покупателей флагманских складных устройств среди сотрудников компаний и корпораций. По оценке Samsung, с января по октябрь 2022 года количество отправленных Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip удвоилось по сравнению с прошлым годом. Так, IT-гигант реализовал среди бизнес-клиентов на 105 процентов больше продукции, чем за аналогичный период 2021 года.

По словам представителей фирмы, складные смартфоны стали популярны у бизнес-клиентов из-за большого экрана, компактности, функции многозадачности. "Большой экран Galaxy Z Fold4 дает вам больше рабочего пространства, которое идеально подходит для использования функций настольного ПК", - отметили в Samsung.

В материале говорится, что чаще всего складные девайсы были востребованы в компаниях, предоставляющих финансовые услуги. Компактные складные устройства позволяют сотрудникам работать из дома.