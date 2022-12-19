Выяснена главная причина для замены смартфона

Пользователи смартфонов в подавляющем большинстве случаев меняют свои гаджеты из-за проблем с зарядкой. Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на исследование Green Smartphones, проведенное совместно с Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что результаты собирались и анализировались на основе опроса, в котором принимали участие жители Великобритании. Таким образом специалисты узнали, что в 33% случаев люди перестают использовать мобильное устройство из-за того, что гаджет перестает заряжаться.

На втором месте (10%) оказалась проблема неработающего сенсорного ввода у дисплея устройства. Чуть реже пользователи сталкиваются с такими неполадками, как отказ динамика и чрезмерный перегрев устройства (по 9%).

Еще реже причиной отказа от смартфона оказывался отказ микрофона (8%). Также исследователи выяснили, что реже всего (около 1%) владельцы смартфонов отказываются от гаджета из-за проблем с GPS или беспроводной зарядкой.