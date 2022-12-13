Twitter распустил совет по доверию и безопасности

Компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности, занимавшийся, в том числе, консультациями по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на электронное письмо, которое получили члены совета, передает Day.Az.

В письме сказано, что в рамках переоценки способов "привносить внешние соображения" в продукт было решено, что совет - "не лучшая структура" для таких целей.

По данным CNN, три члена совета по доверию и безопасности на прошлой неделе уже объявили о своей отставке.