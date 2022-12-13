«Яндекс» представит собственный электросамокат

"Яндекс" в ближайшее время представит собственный электросамокат. Презентация устройства состоится на конференции "Яндекса" Yet another Conference 15 декабря. Об этом пишут "Ведомости", передает Day.Az.

Гаджет для "Яндекса" разработал производитель электросамокатов Wind - осенью 2021 года его купила IT-компания. Сейчас устройство тестируется в Израиле. Производить самокаты планируется на заводах в Китае. По словам представителя компании, специфика самоката "учитывает городские условия в России".

По данным источника, "Яндекс" рассчитывает к весне увеличить свой парк самокатов с 20 тысяч до 70 тысяч единиц. До 70 процентов парка планируется сформировать именно из собственных самокатов компании.