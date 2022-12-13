В WhatsApp появится новый тип сообщений

Пользователи мессенджера WhatsApp стали сообщать о появлении функции сообщений, которые можно увидеть только один раз: после этого текст исчезает, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Как сообщает портал WabetaInfo, пока такая функция доступна только в бета-версии мессенджера, доступ к ней рандомно получают пользователи в разных частях планеты.

В частности, те, кому такая функция доступна, могут отправлять своим адресатам сообщение, текст которого нельзя увидеть в чате: он не будет отображаться. Собеседник увидит на экране только надпись text. Чтобы прочитать сообщение, нужно будет на него нажать. Отмечается также, что мессенджер не даст получателю возможности сделать скриншот этого отправления, их нельзя будет переслать или скопировать.

После прочтения окно с сообщением закроется, и открыть его второй раз приложение не даст. "Этот текст недоступен. Пожалуйста, попросите отправить его повторно", - такой текст будет на месте сообщения в переписке.