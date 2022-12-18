Энтузиаст установил MIUI 14 на смартфон Xiaomi Mi 6 пятилетней давности

Компания Xiaomi 11 декабря представила фирменную прошивку MIUI 14, и уже на следующий день энтузиаст сумел портировать ее на старый смартфон 2017 года. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что MIUI 14 для смартфона Xiaomi Mi 6 основана на Android 11, в то время как официальная версия прошивки базируется на Android 13. Несмотря на то, что Xiaomi еще не развернула обновление, энтузиаст каким-то образом смог перенести ключевые изменения еще невышедшей MIUI 14 на свой старый смартфон.

Так, он смог добавить настройку ярлыков приложений, позволяющую менять их размер, виджет с тамагочи на главном экране и движок Photon Engine. Разработчик также смог портировать новые функции конфиденциальности и возможность удалять встроенные приложения кроме пяти системных, среди которых "Телефон", "Сообщения", "Камера", "Настройки" и магазин приложений Xiaomi.

Еще одним изменением, которое официально не поддерживается на Xiaomi Mi 6, стала функция "Расширение памяти", при которой оперативная память увеличивается за счет встроенного накопителя.

Насколько стабильна данная сборка, неизвестно. Последней официальной прошивкой, выходившей для Xiaomi Mi 6, была MIUI 11 на базе Android 9.