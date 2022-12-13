Xiaomi обвинили в копировании Apple

Журналисты издания ArsTechnica раскритиковали новый флагман Xiaomi из-за того, что устройство оказалось похожим на iPhone 14 Pro. Соответствующий материал опубликован на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам автора издания Рона Амадео, новый флагман Xiaomi визуально очень напоминает актуальный смартфон Apple. Амадео отметил, что дизайнеры китайской корпорации явно вдохновлялись внешним видом iPhone 14 Pro. Автор заявил, что Xiaomi 13 имеет плоские края, кнопки и цвета, похожие на таковые у флагмана Apple.

"Xiaomi 13 более интересен, чем Xiaomi 13 Pro, потому что - эй, смотрите, это iPhone!" - заключил журналист. По мнению обвинившего Xiaomi в копировании специалиста, китайский IT-гигант и ранее вдохновлялся дизайном iPhone, перенося его на свои устройства. "Хотя я по-прежнему шокирован, что ни один OEM-производитель еще не скопировал Dynamic Island", - отметил Амадео.

Журналист подчеркнул, что Xiaomi не опасается обвинений со стороны Apple потому, что ее смартфоны никогда не будут продаваться в США. При этом флагманская серия Xiaomi 13 появится в продаже в Европе.