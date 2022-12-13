Microsoft отметила господство PlayStation

Microsoft отметила господство Sony на рынке игровых консолей. Об этом сообщает издание VGC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О крепких позициях конкурента заявил глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер, отвечая на вопросы ведущих подкаста Second Request. "Sony пытается защитить свое господство на рынке консолей. Они растут за счет уменьшения доли Xbox", - подчеркнул Спенсер. По словам предпринимателя, в этой связи Sony так активно выступает против покупки Microsoft Activision Blizzard.

Также Спенсер в очередной раз заявил, что Microsoft не собирается отнимать у геймеров на PlayStation игры серии Call of Duty, как об этом говорят в Sony: "Поэтому они ухватились за Call of Duty". "Крупнейший производитель консолей в мире возражает против одной франшизы, которая, как мы сказали, продолжит выпускаться на этой платформе", - заявил Фил Спенсер.

На фоне возможной блокировки сделки в Microsoft отказались комментировать ситуацию вокруг приобретения компанией Activision Blizzard. Американская корпорация планировала завершить покупку студии за 69 миллиардов долларов к 30 июня.