Раскрыт первый ноутбук Apple с OLED-дисплеем

Apple намерена представить первые компьютеры с OLED-дисплеем в 2024 году. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты тематического медиа сослались на отчет руководителя Display Supply Chain Consultants Росса Янга. По словам инсайдера, через два года Apple выпустит первые планшеты и компьютеры с OLED-экраном. Согласно раскрытым данным аналитика, к 2024 году американская компания закончит работу над 13-дюймовым ноутбуком MacBook Air и 11-дюймовым планшетом iPad Pro.

Янг не поделился конкретными характеристиками моделей, но уточнил, что девайсы выйдут с "двухрядными" OLED-дисплеями, которые получат по два слоя RGB-пикселей. Специалист отметил, что таким образом экраны устройств будут отличаться повышенной яркостью и низким энергопотреблением. Аналитики подчеркнул, что это особенно важно в случае портативного компьютера и планшета, работающих на аккумуляторе.

Кроме того, ноутбук и планшет будут поддерживать технологию ProMotion - обновления картинки с частотой до 120 герц. Подобную опцию поддерживают новые iPad и MacBook, однако данные аппараты имеют IPS-матрицу. В настоящий момент OLED-дисплеи применяются лишь в смартфонах iPhone и часах Apple Watch.