В работе Google произошел сбой

Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются во вторник в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его сведениям, большая часть американских пользователей испытывают трудности со входом в систему (77%), 15% отмечают сбои в работе сайта, еще 8% жалуются на неполадки при использовании функции поиска.

Незначительные сбои в работе Google также наблюдаются в Канаде.