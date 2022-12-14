https://news.day.az/hitech/1519271.html В работе Google произошел сбой
В работе Google произошел сбой
Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются во вторник в США.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По его сведениям, большая часть американских пользователей испытывают трудности со входом в систему (77%), 15% отмечают сбои в работе сайта, еще 8% жалуются на неполадки при использовании функции поиска.
Незначительные сбои в работе Google также наблюдаются в Канаде.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре