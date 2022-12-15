https://news.day.az/hitech/1519318.html К Земле летит "рождественский" астероид
К Земле летит "рождественский" астероид
Летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35 обнаружили европейские ученые, сообщает Европейское космическое агентство в Twitter, передает Day.Az.
"Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители", - сообщается в публикации.
Отмечается, что в ширину астероид достигает 140 м. Небесное тело приблизится к Земле на расстояние 680 000 км, поэтому опасности для планеты и человечества он не представляет. Британские СМИ назвали его "рождественским" астероидом.
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