К Земле летит "рождественский" астероид

Летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35 обнаружили европейские ученые, сообщает Европейское космическое агентство в Twitter, передает Day.Az.

"Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители", - сообщается в публикации.

Отмечается, что в ширину астероид достигает 140 м. Небесное тело приблизится к Земле на расстояние 680 000 км, поэтому опасности для планеты и человечества он не представляет. Британские СМИ назвали его "рождественским" астероидом.