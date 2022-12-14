Большой футбол – в твоем доме вместе с Samsung Neo QLED 8K

Большой футбольный праздник под названием чемпионат мира продолжается. Сотни миллионов любителей самой популярной на свете игры находятся у экранов своих телевизоров каждый вечер, чтобы наблюдать за тем, как 32 лучшие команды мира борются за звание сильнейшей на следующие четыре года. Более везучие делают это, находясь в Катаре, но учитывая много факторов (дорогие билеты, занятость отелей, нетрадиционное время года для турнира), большинство все-таки смотрит футбол дома.

Футбол сильно изменился за последние годы - технологии стали неотъемлемой частью игры, офсайды и голы фиксируются не только человеческим глазом, но и множеством камер и чипов. Вместе с футболом развивается и сама техника, а потому у многих семей перед каждым большим турниром возникает вопрос, на чем смотреть эти игры?

Новый телевизор Samsung Neo QLED 8K Samsung Neo QLED 8K преобразит футбольные вечера для заядлых любителей спорта благодаря своему сверхбольшому экрану, иммерсивному дисплею и революционному качеству звука. Технология 8K предлагает самое лучшее качество изображения, когда-либо существовавшее ранее, и в то же время может похвастаться элегантным и изысканным дизайном, лишенным струн и кабелей, которые отвлекают взгляд от чемпионата мира.

Будь ближе к действию

С Samsung Neo QLED 8K зрители могут стать ближе к действию, чем когда-либо прежде, благодаря революционным технологиям экрана и звука. Созданный, чтобы дополнить любую страсть, потрясающие впечатления от просмотра с захватывающим дух качеством телевизионного изображения, Neo QLED может похвастаться своей эксклюзивной передовой технологией Quantum Matrix, которая управляет фирменными мини-светодиодами Samsung с невероятной точностью.

Мало того, что качество дисплея Samsung Neo QLED 8K способно переносить зрителей прямо на стадион или место проведения их любимой игры, оно также обеспечивает новый уровень погружения и реализма благодаря новому процессору Neo Quantum, который улучшает общее впечатление. Рамка из нержавеющей стали стирает границу между экраном и окружающей средой, а универсальный пульт дистанционного управления на солнечных батареях упрощает управление внешними устройствами.

Настоящего спортивного матча не было бы без увлекательных комментариев судей или приятных звуков ударов, поэтому благодаря динамичному звуку Neo QLED 8K этот экран идеально подходит для просмотра матча. Samsung Neo QLED 8K 2022 года также оснащен 6.2.4-канальной аудиосистемой мощностью 90 Вт с поддержкой Dolby Atmos и функцией Object Tracking Sound Pro (OTS Pro). Тонкий экран идеально сочетается с новой ультратонкой звуковой панелью, поддерживающей систему Wireless Dolby Atmos. Кроме того, сабвуфер саундбара с 3.1.2 каналами и пассивным излучателем обеспечивает идеальное качество звука.

Выбор профессионалов

Лицами нового Samsung Neo QLED 8K в Азербайджане стали игроки сборной страны, ведущие футболисты двух самых популярных клубов - "Карабаха" и "Нефтчи" - Гара Гараев и Эмин Махмудов.

"Опыт просмотра большого футбола на большом экране, конечно же, сильно отличается от обычного. Быть в центре событий, чувствовать игру, ощущать себя на поле - мечта каждого болельщика. Для меня, как для профессионального футболиста, возможность смотреть футбол в высоком качестве крайне важна. Ты видишь перемещения игроков, задумки тренера, иногда даже слышишь то, что они говорят друг другу. Уверен, что любители игры достойно оценят Samsung Neo QLED 8K", - сказал Гара Гараев.

"Когда речь идет о технике Samsung, то первое, что приходит на ум, это качество и технологии. Уверен, что просмотр футбола на экране Neo QLED 8K станет для болельщиков настоящим подарком. А для футболистов, тех, кто не смог поехать посмотреть матчи ЧМ вживую, это еще и возможность глубже узнать о новых трендах в мировом футболе", - отметил Эмин Махмудов.

Приобрести Samsung Neo QLED 8K можно в магазинах-дистрибьюторах Samsung в Азербайджане.

Более подробную информацию о модели можно узнать на сайте Samsung Azerbaijan - http://www.samsung.com/az.