Apple разрешит устанавливать приложения в обход App Store

Apple прорабатывает возможность разрешения сторонним магазинам загружать приложения в iPhone и iPad. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно источникам агентства, американская компания отреагирует на новые законы ЕС, направленные на создание равных условий для разработчиков софта для смартфонов. В этой связи Apple может разрешить устанавливать приложения на iPhone и iPad в обход App Store. Скорее всего, такая возможность будет доступна только на территории Евросоюза.

"Закон требует, чтобы технологические компании разрешали установку сторонних приложений и позволяли пользователям более легко изменять настройки по умолчанию", - отметили авторы. Ожидается, что соответствующие поправки в закон будут приняты в ближайшее время - они обяжут IT-компании до 2024 года открыть свои устройства для сторонних онлайн-магазинов.

По словам опрошенных специалистов, Apple подготовит техничскую возможность установки программ из сторонних источников к выходу iOS 17. Чтобы защитить пользователей от небезопасных приложений, компания будет проверять программы перед установкой - вероятно, за это Apple может взимать комисиию, от 15 до 30 процентов дохода. В настоящий момент корпорация получат 30 процентов комиссии с продажи приложений в App Store и со всех внутренних платежей.