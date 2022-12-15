Названы лучшие премиальные смартфоны по версии China Mobile

Гаджеты Xiaomi заняли первое и второе места в рейтинге лучших смартфонов с поддержкой 5G стоимостью более 4 тыс. юаней. Об этом в соцсетях объявил глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что рейтинг был составлен крупнейшим китайским оператором China Mobile. Так, на первом месте оказался фотофлагман Xiaomi 12S Ultra, в то время как за ним расположился Xiaomi 12S Pro.

Вместе с тем глава компании напомнил о статистике, согласно которой 98% пользователей Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra довольны своими смартфонами, а удовлетворенность Xiaomi MIX Fold 2 достигает почти 100%.

Xiaomi 12S Ultra - первый смартфон компании, в котором разработка камеры проходила совместно со специалистами немецкой компании Leica.