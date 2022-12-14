Пользователи MacBook пожаловались на «сломанный» Wi-Fi

Пользователи ноутбуков Apple столкнулись с падением скорости и обрывом Wi-Fi-соединения, сообщает портал Gadgets 360, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на плохое качество, обрывы и полную потерю интернет-соединения жалуются пользователи MacBook с чипами Apple M1 и M2. Данная ошибка также вызывает сбой интерфейса Apple Wireless Direct Link, который используется сервисами AirDrop и AirPlay.

С проблемой в основном столкнулись сотрудники больших офисов, и в домашних условиях подобное не встречается. Это объясняется большой нагрузкой на Wi-Fi-модули компьютеров в связи с тем, все MacBook и iMac в локальной сети обращаются друг к другу.

Сообщения об ошибках стали поступать вскоре после выхода патча безопасности для macOS Ventura, однако проблема также затронула и пользователей macOS Monterey. Отмечается, что Apple уже работает над исправлением возникшей ошибки, однако дата выхода патча не сообщается.