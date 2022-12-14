Китайский производитель смартфонов представил умные очки

В ходе конференции Oppo Inno Day 2022 китайская компания представила фирменные умные очки Air Glass 2. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что аксессуар получил легкий и прочный корпус весом 38 граммов. Внешне устройство практически неотличимо от обычных очков.

Oppo Air Glass 2 умеют совершать телефонные звонки и переводить диалоги в режиме реального времени, а также могут использоваться для навигации или в качестве устройства для преобразования звуков в текст для людей с нарушениями слуха.

Заявлено, что в очках используется первая в мире полимерная SRG-дифракционная волноводная линза, которая была разработана Oppo. В ней также установлен маленький Micro LED-дисплей.

За производительность в очках отвечает платформа Snapdragon 4100. Очки Oppo Air Glass 2 способны проработать от одного заряда до 10,5 часов.

Стоимость и дата начала продаж Oppo Air Glass 2 будут объявлены позднее.