Apple запатентовала смарт-кольцо со встроенным экраном

Apple запатентовала умное кольцо, которое умеет отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, давление и другие показатели пользователя. Об этом сообщает портал Patently Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 8 декабря Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало новую заявку Apple, в которой описывается работа смарт-кольца с датчиками для отслеживания физиологического состояния пользователя.

В некотором смысле аксессуар может стать своеобразной альтернативой часам Apple Watch. К тому же, согласно заявке, смарт-кольцо может иметь OLED-дисплей, сенсорные датчики, датчики давления и движения, благодаря чему устройство сможет реагировать на движения пользователя и другие жесты.

Когда Apple планирует представить устройство, неизвестно. Не исключено, что компания и вовсе не выпустит смарт-кольцо, чтобы не создавать конкуренцию.