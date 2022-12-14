Apple выпустила важное обновление системы для старых моделей iPhone

Вместе с масштабным обновлением iOS 16.2 Apple также подготовила новую версию системы для несовместимых с актуальной прошивкой устройств. Об этом сообщает портал ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эта версия содержит важные обновления системы безопасности и рекомендуется для установки всем пользователям", - говорится на сайте Apple. Какие именно исправления содержит прошивка, не сообщается.

Версия iOS под номером 15.7.2 доступна владельцам iPhone 6s, SE первого поколения, iPad Pro, iPad Air 2, iPad пятого поколения, iPad mini 4, а также iPod touch 2019 и более свежих моделей, несовместимых с iOS 16.

Во вторник, 13 декабря 2022 года, Apple выпустила масштабное обновление iOS 16.2, в котором появилось большое количество функций, среди которых возможность скрывать обои и уведомления для Always-On Display в iPhone 14 Pro, Apple Music Sing и много другое.