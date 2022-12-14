TikTok превратили в YouTube

В соцсети с короткими вертикальными видео TikTok начали тестировать новый горизонтальный полноэкранный режим на манер роликов на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что пользователи могут согласиться участвовать в программе тестирования нового режима. После подтверждения они увидят новую кнопку в интерфейсе при просмотре любых роликов.

Сервис TikTok пытается конкурировать с YouTube, который, наоборот, активно развивает вертикальный формат коротких роликов под названием Shorts. Например, в TikTok уже увеличили максимальную продолжительность ролика до 10 минут.

По данным TechCrunch, некоторые блогеры начали активно выпускать горизонтальные ролики. Иногда в начале своих видео авторы даже рекомендуют зрителям повернуть смартфон.