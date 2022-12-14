Microsoft закрыла одновременно 49 уязвимостей в своих программах

Американская компания Microsoft выпустила пакет исправлений - разработчики закрыли одновременно 49 уязвимостей в разных программах. Как сообщает BleepingComputer, были исправлены в том числе две крайне опасные уязвимости нулевого дня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно классификации Microsoft, уязвимостями нулевого дня признаются ошибки, эксплуатируемые злоумышленниками, или о которых стало публично известно до выхода исправления.

Первая позволяла обойти функцию безопасности Windows SmartScreen с помощью особого файла. Злоумышленники могли запускать скрипты и устанавливать вредоносное ПО. Уязвимость активно используется хакерами, поэтому Microsoft призвала поскорее обновиться.

Вторая уязвимость связана с графическим ядром DirectX. С ее помощью киберпреступник может получить доступ ко всем скрытым функциям в атакованной системе. Также было устранено шесть уязвимостей, которые классифицируются как критические, поскольку позволяют осуществить удаленное выполнение кода на компьютерах жертв.