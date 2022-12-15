Эксперт рассказал, как продлить жизнь смартфону

Ведущий инженер компании "Сервионика" Николай Новиков рассказал агентству "Прайм", что порт для зарядки - одно из самых уязвимых мест смартфона, передает Day.Az.

Новиков рекомендовал чистить порт каждые два-три месяца.

При этом эксперт подчеркнул, что выполнять процедуру нужно аккуратно, чтобы не повредить контакты. Специалист посоветовал использовать тонкие иголки или зубочистки, а также жидкости с большим содержанием спирта.

Таким образом, по словам Новикова, можно вытащить из разъема налет и грязь.