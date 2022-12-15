https://news.day.az/hitech/1519639.html Эксперт рассказал, как продлить жизнь смартфону
Эксперт рассказал, как продлить жизнь смартфону
Ведущий инженер компании "Сервионика" Николай Новиков рассказал агентству "Прайм", что порт для зарядки - одно из самых уязвимых мест смартфона, передает Day.Az.
Новиков рекомендовал чистить порт каждые два-три месяца.
При этом эксперт подчеркнул, что выполнять процедуру нужно аккуратно, чтобы не повредить контакты. Специалист посоветовал использовать тонкие иголки или зубочистки, а также жидкости с большим содержанием спирта.
Таким образом, по словам Новикова, можно вытащить из разъема налет и грязь.
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