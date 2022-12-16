Twitter перестал оплачивать аренду офисов. Об этом сообщает New York Times. По данным журналистов, решение приняли в целях экономии бюджета, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Так, компания несколько недель не платила за главный офис в Сан-Франциско, а также за помещения в некоторых других странах. Кроме того, новое руководство отказалось оплачивать счет в размере $200 тыс. за чартерные рейсы, которыми пользовались прежние владельцы социальной сети. Илон Маск также распустил совет, который консультировал компанию по вопросам безопасности.