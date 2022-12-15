Определен самый востребованный язык программирования

Сервис DevJobsScanner определ восемь самых востребованных языков программирования, проанализировав более 12 млн вакансий разработчиков, опубликованных с октября 2021-го по ноябрь 2022-го. Итоги опубликованы на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из вакансий за последние 14 месяцев сервис выбрал только те, для которых требовался язык программирования. Таким образом специалисты определили, какие языки программирования из более 200 существующих наиболее важны для работодателей в настоящее время.

Самым востребованным языком программирования был определен JavaScript/TypeScript. По данным DevJobsScanner, его знание требуется у более 800 тыс. вакансий (31%). На втором месте Python - 515 тыс. вакансий (20%), а на третьем Java - 443 тыс. (15,2%).

Другие популярные у программистов языки не попали в топ-10. Например, Kotlin оказался на 11-м месте, Dart - на 12-м, а Swift и Objective-C - на 15-м и 25-м соответственно. В топ-10 вошли такие языки программирования, как C#, PHP, C/C++, Ruby, Go, SQL, Scala.