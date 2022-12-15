Представлен самый ремонтопригодный ноутбук
İllik 13.99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Компания Dell представила модульный ноутбук Concept Luna, который можно разобрать менее чем за минуту. Об этом сообщает портал Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2021 году Dell уже показывала первые наработки в создании модульного ноутбука, однако в прошлой итерации Concept Luna для крепления некоторых компонентов использовались клей и винты. Заявлено, что для полной разборки ноутбука Concept Luna 2022 года потребуется около 30 секунд, так как он уже лишен кабелей и винтов.

Для разборки ноутбука достаточно зажать специальное отверстие в его корпусе с помощью булавки, снять вставку над клавиатурой, после чего достать необходимую деталь - например, динамики, аккумулятор, вентилятор, материнскую плату или дисплей.

Данная концепция нацелена на создание более ремонтопригодных и экологичных гаджетов. Так, в случае поломки какого-либо элемента, владелец ноутбука сможет самостоятельно провести замену детали на новую и сдать вышедшую из строя в переработку.

О сроках коммерческой реализации концепта не сообщается.