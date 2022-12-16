https://news.day.az/hitech/1519953.html В одном из клубов Лондона показали необычное NFT-шоу - ВИДЕО
В одном из клубов Лондона показали необычное NFT-шоу - ВИДЕО
В Лондонском клубе Printworks прошла потрясающая презентация шоу Genesys от музыкального дуэта Tale of Us.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Музыкальные композиции сопровождались NFT-видео с человекоподобным роботом, который пытался пробиться сквозь стеклянную стену к посетителям.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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